Bambi: Verleihung lockt Penelope Cruz und andere Stars nach Berlin

In der Hauptstadt am Freitagabend die Verleihung der Bambi-Trophäen begonnen. Die Veranstaltung hat eine Reihe von Stars angelockt, darunter Marie Bäumer, Claudia Michelsen, Heino Ferch, Lars Eidinger und Maria Furtwängler. Musikalisch wurde es unter anderem mit Take That, auch die Sängerin Dua...