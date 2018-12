Spice Girl Mel B mehr als drei Stunden operiert

New York Spice Girl Melanie Brown - bekannt als Mel B - hat bei einem Unfall schwere Verletzungen an der rechten Hand sowie zwei Rippenbrüche erlitten. Sie sei mehr als drei Stunden lang in einem Krankenhaus operiert worden, schrieb die 43-jährige Sängerin auf Instagram. Die Sängerin bedankte sich in dem Post bei allen Ärzten und Krankenschwestern, die sie behandelt haben. "Meine rechte Hand und mein rechter Arm wurden genäht, und ich versuche, stillzuhalten, damit meine beiden gebrochenen Rippen verheilen", schrieb sie.

