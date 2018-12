Milch gefriert auf Straße in Rüthen in Westfalen

15.000 Liter Milch sind in Rüthen in Westfalen auf einer Straße festgefroren. Unbekannte hatten am Samstagabend die Ablaufhähne eines geparkten Milchanhängers geöffnet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.Der Fahrer hatte den Anhänger in Rüthen bei Soest abgestellt, um weitere Milch bei...