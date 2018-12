Offenbach Aus ist der Traum von weißer Weihnacht'. Am Wochenende von viertem Advent und Heiligabend soll es regenreich und sehr mild werden. "Die Aussichten auf Weihnachten sehen eher traurig aus", heißt es beim Deutschen Wetterdienst. Erwartet werden an Heiligabend Temperaturen von zehn bis 15 Grad, dazu soll es immer wieder regnen. Auch an den Feiertagen ist demnach keine Besserung in Sicht.

