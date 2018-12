Alexander Gerst hat noch keine Weihnachtsgeschenke

Astronaut Alexander Gerst (42) war 197 Tage im Weltall. Erst am Donnerstag kehrte er auf die Erde zurück – und steht nun unter dem Weihnachtsbaum mit leeren Händen da. „Alle Geschenke habe ich tatsächlich schon – nämlich keine“, sagte der Raumfahrer am Samstag bei einer Pressekonferenz in Köln. In...