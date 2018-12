Milde und wenig weiße Weihnachten in Deutschland

Offenbach Weiße Weihnachten können die Menschen in Deutschland in diesem Jahr wohl nur in höheren Lagen ab 600 Metern erleben. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ist mit Schneefall am Heiligabend nur an den Alpen sowie in den höheren Lagen der südlichen und östlichen Mittelgebirge zu rechnen. Überall sonst setzt sich allmählich Hochdruckeinfluss durch und der Regen lässt nach. An den Weihnachtsfeiertagen bleibt es oft trüb in Deutschland. Im Norden und Osten kann es leichte Schauer geben. Mit 3 bis 8 Grad wird es etwas kühler.

