Weihnachtsfeier der Polizei Hannover endet mit Diebstahl und Vandalismus

Die Weihnachtsfeier der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) in Hannover ist einem Bericht zufolge völlig aus dem Ruder gelaufen. Einem weiblichen Gast soll mit einer Bierflasche eine Wunde am Kopf zugefügt worden sein, ein Mann musste in den Schwitzkasten genommen werden, um eine Prügelei zu...