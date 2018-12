Ein Jahr nach Messerangriff auf Mia: Gedenken in Kandel

Kandel Mit einer stillen Zusammenkunft in der Kirche hat der Ort Kandel in Rheinland-Pfalz des tödlichen Messerangriffs auf die 15-jährige Mia vor genau einem Jahr gedacht. Die evangelische Gemeinde hatte die Einwohner zur Andacht aufgerufen. Besucher konnten Kerzen entzünden und in der Kirche verharren. Das Landgericht Landau hatte den Angeklagten Abdul D. im September wegen Mordes und Körperverletzung zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der wohl aus Afghanistan stammende Flüchtling seine Ex-Freundin Mia erstochen hat.

