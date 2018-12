Israel nimmt Abschied von Amos Oz

Tel Aviv Der israelische Schriftsteller Amos Oz soll heute beerdigt werden. Morgens wird sein Sarg in Tel Aviv aufgebahrt, damit die Öffentlichkeit Abschied von dem weltbekannten Autoren nehmen kann. Mittags beginnt eine Trauerzeremonie, bei der auch Staatspräsident Reuven Rivlin sprechen soll. Die Beisetzung selbst soll am Nachmittag in seinem Kibbutz Chulda stattfinden, rund 40 Kilometer südöstlich von Tel Aviv. Oz starb am Freitag im Alter von 79 Jahren an Krebs. Er war Mitbegründer und Galionsfigur der israelischen Friedensbewegung.

