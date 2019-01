Single-Mann adoptiert Mädchen mit Down-Syndrom

Wie so viele Familien haben auch Luca Trapanese und die kleine Alba zum Jahreswechsel bei Facebook einen Fotogruß in die weite Welt gesendet. Papa und Tochter vor dem Weihnachtsbaum, dazu der knappe Wunsch: „Ein gutes 2019“. So weit, so normal. Alles andere als das ist allerdings die Geschichte,...