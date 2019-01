Fünf Mädchen sterben in Polen bei Brand in einem Escape-Room

Koszalin Bei einem Brand während eines sogenannten Escape-Games sind in Polen fünf Mädchen gestorben. Wie die Agentur PAP unter Verweis auf einen Feuerwehrsprecher berichtete, brach am Abend in einem Gebäude in der Stadt Koszalin während eines Spiels ein Feuer aus. Dabei kamen demnach fünf Mädchen um, eine weitere Person erlitt laut ersten Angaben schwere Verbrennungen. Polens Präsident Andrzej Duda sprach auf Twitter von einer "verheerenden Tragödie". Bei einem Escape-Game versucht eine Gruppe, aus einem abgeschlossenen Raum zu entkommen. Escape-Games haben sich zu einem Trend entwickelt.