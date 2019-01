Deutsche Urlauberin seit Neujahrstag in Australien vermisst

Alice Springs Eine Frau aus Köln wird seit dem Jahreswechsel in Australien vermisst. "Wir haben alle erforderlichen Daten an die Kollegen in Australien übermittelt," sagte ein Polizeisprecher in Köln. Nach Angaben der örtlichen Polizei wurde die 62-Jährige zuletzt gesehen, als sie sich am 1. Januar von einem Hotel der Stadt Alice Springs aus auf den Weg zu einer Wanderung machte. Alice Springs ist die einzige größere Ortschaft im kaum besiedelten australischen Outback. Die Temperaturen erreichen dort tagsüber derzeit mehr als 40 Grad.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder