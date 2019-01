Paris In einer Bäckerei im Zentrum von Paris ist es am Morgen zu einer Explosion gekommen. Das sagte eine Sprecherin der Polizei. Es gebe ein Feuer, die Explosion sei stark gewesen. Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Auch wie es zu der Explosion kam, sagte die Sprecherin zunächst nicht. Die Behörden in Paris sind wegen angekündigter Demonstrationen der "Gelbwesten" in Alarmbereitschaft. Rund 5000 Sicherheitskräfte sind in der Hauptstadt im Einsatz, um die Proteste abzusichern.

