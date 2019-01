Spanien: Kind in Brunnenschacht: Julen (2) tot geborgen - Leichnam wird obduziert

Am Ende stand die traurige Gewissheit: Um 2.21 am Samstagmorgen entdeckten die Rettungskräfte nach tagelanger Suche den toten Julen in einem Brunnenschacht. Eine Obduktion soll nun Gewissheit über die genaue Todesursache bringen. Bei der Frage nach der Schuld richtet sich der Blick derweil auf die...