Spanien: Kind in Brunnenschacht: Hunderte nehmen in Málaga Abschied von totem Julen (2)

Einen Tag nachdem Julen aus einem Brunnenschacht tot in Spanien geborgen wurde, fand in Malaga die Beerdigung des Zweijährigen statt. Die Todesursache steht mittlerweile fest: Dem Obduktionsbericht zufolge starb Julen an einem Schädel-Hirn-Trauma. Und zwar noch am gleichen Tag, als er in den...