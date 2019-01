Wetter im Süden: Wenig Neuschnee in Bayern

München Im verschneiten Südbayern entspannt sich die Wetterlage: Heute soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes überwiegend trocken bleiben. Nur im Bayerischen Wald fällt vereinzelt Schnee, aber nur mit wenigen Zentimetern Neuschnee. Auch in den kommenden Tagen werden keine größeren Schneefälle erwartet. Dafür wird es stürmisch in Bayern. Die Lawinengefahr nahm erneut etwas ab: Die zweithöchste Warnstufe gilt nur noch oberhalb der Waldgrenze in den Allgäuer, den Werdenfelser und den Berchtesgadener Alpen.