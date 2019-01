Jugendlicher stirbt bei Sturz von Kreuzfahrtschiff in Haiti

Labadee Ein 16-Jähriger ist laut Medienberichten in Haiti von einem Kreuzfahrtschiff gestürzt und gestorben. Der Jugendliche habe versucht, von außen über einen Balkon in sein Zimmer zu gelangen, da er seine Schlüsselkarte vergessen habe, berichtet die Zeitung "Miami Diario". Dabei sei er abgerutscht und im Hafen von Labadee auf einen Pier gefallen. Der Unfall passierte demnach auf der "Harmony of the Seas". Es habe noch Versuche gegeben, den Jungen wiederzubeleben, er sei jedoch kurz danach in einem Krankenhaus gestorben.

