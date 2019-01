Neuer Ärger für Hermes: Bote unterschlägt 1000 Pakete - U-Haft

Auf dieses PR-Desaster hätte Hermes wohl gerne verzichtet: Die Polizei nahm einen Boten wegen Drogen und Hunderten unterschlagenen Paketen fest – ein anderer warf Pakete auf einen Balkon und wurde deshalb rausgeschmissen. Beide Fälle dürften am Image des wegen seiner Arbeitsbedingungen in der Kritik stehende Paketdienst kratzen.

Im Fall des Mitarbeiters, der über 1000 Pakete hortete, anstatt sie auszuliefern, gibt es wohl auch strafrechtliche Konsequenzen: Nachdem eine Ex-Freundin den Tipp gegeben hatte, wurde er in Untersuchungshaft genommen.

Bei einer Durchsuchung am Mittwoch fand die Brandenburger Polizei erneut Dutzende Pakete. Wo genau die Pakete am Mittwoch gefunden wurden, wollte die Behörde nicht bekannt geben. Zunächst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.

Hermes-Bote ist polizeibekannt

Der 35-Jährige räumte gegenüber den Beamten ein, weitere Pakete nicht ausgeliefert zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann wegen Verletzung des Postgeheimnisses und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei einer Durchsuchung seines Autos hatten Polizisten Drogen sichergestellt.

Der Paketbote ist polizeibekannt. In seiner Polizeiakte stehen Vergehen wie etwa Unterschlagung, Bedrohung, Einbruch oder Urkundenfälschung. Doch nicht nur das. Die Polizeibeamten fanden im Haus des Hermes-Paketboten noch viele weitere Dinge.

Der Gesamtfund der Polizei in Zahlen:

300 Gramm Cannabis

700 Gramm Ecstasy-Pillen

Über 900 Pakete

Wie ging der Bote vor?

Musste der Empfang von Paketen vom Empfänger bestätigt werden, fälschte er einfach die Unterschriften.

Über 900 nicht zugestellte Pakete haben wir seit Montag an mehreren Orten in #BrandenburgHavel und im Landkreis #Havelland gefunden! Alle konnten einem 35-jährigen Paketzusteller zugeordnet werden, der die Unterschlagung auch bereits zugab. Es wurde bereits #Haftbefehl erlassen. pic.twitter.com/D2V5ChSZhB — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) January 25, 2019

Nach ersten Schätzungen könnte sich der Schaden wohl auf mehrere 10.000 Euro erstrecken. Der 35-Jährige kam in Untersuchungshaft.

„Selbstverständlich soll keinem von diesem Fall betroffenen Kunden ein finanzieller Verlust entstehen“, betont Hermes gegenüber unserer Redaktion. „Betroffenen Kunden empfehlen wir, sich entweder direkt mit ihrem Onlinehändler in Verbindung zu setzen.“

Hermes-Bote wirft Pakete in Video auf Balkon

Es ist der zweite PR-Alptraum für den Lieferservice in kurzer Zeit. Erst kürzlich hatte ein Video im Internet die Runde gemacht, in dem zu sehen ist, wie ein Bote ein Paket auf einen Balkon wirft – auf dem Autodach stehend.

„Nach eingehender Prüfung des Vorfalls wurde die Zusammenarbeit mit dem Zusteller deshalb beendet“, teilte das Unternehmen unserer Redaktion mit. Das „in dem Video gezeigte Verhalten entspricht selbstredend in keiner Weise unserem Qualitätsverständnis“.

Auf Twitter fragt Hermes, ob es weitere Informationen zu dem Paketboten gibt – inzwischen ist er gefunden.

Drei Versuche bis zum Erfolg: Ein Hermes-Bote hat sich in einer kreativen Paket-Zustellung probiert und vom Dach seines Fahrzeuges ein Paket auf einen Balkon geworfen. Foto: @Weltregierung / Screenshot Twitter

Krachend schlägt in dem besagten Video die Lieferung in den ersten Versuchen auf – zuerst gegen die Balkonbalustrade, dann unten auf den Gehweg. „Er schafft es nicht“, hört man die Frau sagen, die offenbar die unorthodoxen Zustellversuche filmt. Doch der Paketbote gibt nicht auf.

Der dritte Wurf führt schließlich zum Erfolg – auch wenn ein bisschen Glück im Spiel war und das Päckchen wie ein Netzroller beim Tennis über die Kante des Balkons schrappte. Sei es drum: Zustellung „erfolgreich“.

So reagiert Hermes auf die Wurf-Aktion

Hermes steht wegen schlechter Arbeitsbedingungen in der Kritik. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Im Netz sorgte der motivierte Paketbote erwartungsgemäß für Heiterkeit. So schrieb etwa eine Twitter-Nutzerin, Hermes habe nicht umsonst den Namen des fliegenden Götterboten gewählt. Eine andere gab zu bedenken: „Bei ‘nicht angetroffen’ auf der Karte das ‘an’ durchstreichen nicht vergessen.“

Paketzusteller in der Kritik: Wer bei der Post oft krank ist, bekommt nur einen befristeten Job

Aber es gab auch Nutzer, die es weniger lustig fanden. Sie hatten sogar Verständnis für den Hermes-Boten, weil die Zahl der Online-Bestellungen zunimmt, die Arbeitsbelastung zunimmt und der Lohn gleich bleibe.

Eine Auswahl von Kommentaren:

„Jetzt verstehe ich endlich, was #Hermes meint mit dem Hinweis, ihre Boten unternehmen DREI Zustellversuche.“

„An alle, die sich unflätig über den Hermes Boten äußern: Hört doch einfach auf, jeden Scheiß bei Amazon zu bestellen. Kauft auf Vorrat und bei einem lokalen Händler - oder macht mal ein Praktikum als Lieferbote ...“

Was zum... das habe ich auch noch nie gesehen. Das geht überhaupt nicht, nenne mir bitte ggf. mehr Details (Ort, Uhrzeit, Kennzeichen) per DN. ^s — Hermes Germany (@hermesDE) January 24, 2019

Schlechte Arbeitsbedingungen bei Paketzustellern

Immer wieder stehen Zulieferer wie DHL, Hermes oder DPD in der Kritik. Weil der Online-Handel boomt, fehlen Paketdiensten die Mitarbeiter, doch der Job ist hart und Geld gibt es wenig. Hermes will deshalb den Preis für Paket-Zustellungen an die Haustür erhöhen. Bei DHL gelten bereits höhere Preise für bestimmte Pakete. (cho/bekö/tki)