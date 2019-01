Skitouristen aus slowakischem Sessellift gerettet

Bratislava Bergrettung und Feuerwehr haben 21 Skifahrer in der Slowakei aus einem Sessellift gerettet, der wegen eines technischen Defekts stehen geblieben war. Nach Angaben der Feuerwehr erlitt niemand Verletzungen oder Unterkühlungen, die eine Einlieferung in ein Krankenhaus notwendig gemacht hätten. Die Bergretter dokumentierten auf ihrer Internetseite, wie sie über Stützpfeiler zu den festsitzenden Touristen hochkletterten und sie dann mit Bergsteigerseilen in Sicherheit brachten. Die ganze Rettungsaktion habe rund drei Stunden gedauert.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder