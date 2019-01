Weiterer Verschütteter in Den Haag nach Explosion gerettet

Amsterdam Rund zehn Stunden nach einer schweren Gasexplosion in der niederländischen Großstadt Den Haag ist in der Nacht ein weiterere Verschütteter aus den Trümmern eines Wohnhauses geborgen worden. Der 28 Jahre alte Mann wurde gerettet, nachdem die Feuerwehr einen Kran eingesetzt hatte, um ihn unter einer eingestürzten Decke hervorziehen zu können. Vermutlich habe es sich um eine Gasexplosion gehandelt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Insgesamt wurden zehn Menschen verletzt, von denen acht in Krankenhäuser gebracht wurden.