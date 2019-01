Putzfrau steckte drei Tage lang im Fahrstuhl fest

Eine Putzfrau hat das Wochenende in einem New Yorker Hochhaus verbrachte – weil sie in einem Fahrstuhl feststeckte. Niemand bemerkte die 53-Jährige, die am Freitagabend für ihren Putzdienst den Fahrstuhl betrat, aus der Kabine aber nicht mehr herauskam. Erst am Montag hatte das Ausharren für die...