Kinder sexuell missbraucht auf Campingplatz: Polizei äußert sich

Furchtbare Anschuldigungen im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen: In etlichen Fällen sollen drei Verdächtige Kinder schwer sexuell missbraucht haben. Die Polizei will sich am Mittwoch zu den Ermittlungen äußern.

Die Verdächtigen seien festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft bereits am Dienstag mit, und zwar schon Ende November 2018.

Bei den Opfern handele es sich um Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren. Die Ermittler gehen von einer Vielzahl von Taten aus. Nach Informationen des WDR sollen etwa 20 Kinder über mehrere Jahre missbraucht worden sein.

Ein möglicher Tatort sei ein Campingplatz, sagte eine Polizeisprecherin, er liegt in Lüdge im Teutoburger Wald. Laut WDR gab die Mutter eines mutmaßlichen Opfers ihre Tochter spätestens seit 2016 in die Obhut eines 56-jährigen Dauercampers. Dieser sei unter den Festgenommenen.

Die Pressekonferenz der Ermittler beginnt am Mittwoch um 11 Uhr.

Betreiber des Camping-Platzes: „Allgemeine Fassungslosigkeit“

Der Betreiber des Camping-Platzes, um den es geht, bestätigte unserer Redaktion auf Nachfrage, dass es auf dem Gelände eine Festnahme gegeben habe – und dass sie im Zusammenhang mit diesem Fall stehe. „Einer meiner Kunden wurde verhaftet.“

„Es herrscht allgemeine Fassungslosigkeit“, erklärte er. Der Festgenommene habe rund drei Jahrzehnte auf dem Gelände gelebt. Vermutungen in die Richtung der Vorwürfe habe es nie gegeben.

Dauercamper war Polizei und Jugendämtern bereits bekannt

Der WDR bezieht sich in seiner Berichterstattung auf eine E-Mail des Landkreises Hameln-Pyrmont aus dem Jahr 2017. Darin heiße es, dass den Behörden im August 2016 eine Kindeswohlgefährdung gemeldet worden sei.

Diesem Verdacht seien Polizei und Jugendämter nachgegangen – mit dem Ergebnis, „dass hier keine Gefährdung (...) vorliegt“, zitiert der WDR aus dem Schreiben. Das Mädchen blieb offenbar als Pflegekind bei dem Mann. Inzwischen ist es in der Obhut des Jugendamtes.

Die Ermittlungen der Polizei gehen offenbar auch ins Ausland, da auf dem Campingplatz auch Urlauber unter anderem aus den Niederlanden ihre Ferien verbringen. Daher könnte es sein, dass auch ausländische Kinder unter den Opfern sind.

