Schwerverletzte bei Autounfall – 40 Gaffer stören Rettung

Die Feuerwehr wollte in Bremen zwei schwer verletzte Frauen aus ihrem Auto befreien. Gaffer machten es ihnen schwer. (Symbolbild)

Bremen Zwei Frauen mussten am Freitag nach einem Unfall aus ihrem Auto herausgeschnitten werden. Dutzende Schaulustige störten den Einsatz.

Etwa 40 Menschen haben in der Nacht auf Samstag in Bremen die Rettungsmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr behindert. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, hätten die Gaffer versucht, an ein Unfallauto zu gelangen.

Zwei Frauen waren zuvor bei dem Zusammenstoß zweier Autos in Bremen-Gröpelingen schwer verletzt worden. Ihr Wagen wurde nach der Kollision gegen einen Baum geschleudert. Die Wucht des Aufpralls klemmte die Frauen im Alter von 19 und 25 Jahren im Auto ein.

Auch Familienangehörige störten die Rettung

Als die Feuerwehr die beiden aus dem Fahrzeug herausschneiden wollte, störten die Schaulustigen die Rettung. Einem Sprecher zufolge handelte es sich bei einigen der Menschen vor Ort um Familienangehörige der Unfallopfer. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken und den Unfallort mit Sichtschutzzäunen sichern.

Der Unfall geschah den Angaben zufolge nach einem Überholvorgang der 25 Jahre alten Fahrerin. Ihr Wagen sei mit einem Auto zusammengestoßen, in dem drei Männer saßen. Die Frau habe die Kontrolle verloren, ihr Wagen sei von der Straße abgekommen und gegen den Baum geprallt. Die drei Männer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Die Polizei Bremen weist darauf hin, dass sich nur Zeugen oder Menschen, die Erste Hilfe leisten, an einem Unfallort aufhalten sollten.

(dpa/cho)