Hund attackiert Kinder auf Spielplatz - Polizeischüsse

Krefeld Ein aus einer Wohnung entlaufener Schäferhund hat auf einem Spielplatz in Krefeld mehrere Kinder attackiert. Um die Angriffe zu stoppen, gab ein Polizist zwei Schüsse ab und verletzte das Tier. Später wurde der Hund eingeschläfert. Fünf Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren und eine Frau wurden leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Der Hund war seinem Halter durch die Wohnungstür entwischt und dann direkt auf einen etwa 50 Meter entfernten Spielplatz in der Krefelder Innenstadt gelaufen.

