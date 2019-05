Zähfließender Verkehr herrscht auf der Autobahn A9 bei München. Der ADAC warnt vor großen Staus am kommenden Wochenende.

München Das kommende lange Wochenende wird von vielen zu Ausflügen und Kurzurlauben genutzt - lange Staus auf Deutschlands Straßen könnten die Folge sein. Der ADAC empfiehlt, nicht erst am Sonntag zurückzureisen.

ADAC warnt vor großen Staus am langen Wochenende

Ausflügler müssen sich am kommenden langen Wochenende auf Stau einstellen. Wie der ADAC warnte, dürfte beim Auftakt am Mittwoch und beim Rückreiseverkehr am Sonntag fast jede Fahrt im Stau enden - unter anderem, weil nicht wenige der mehr als 500 Baustellen zum Nadelöhr werden.

Besonders staugefährdet sind über Christi Himmelfahrt demnach unter anderem die Großräume der deutschen Großstädte sowie die Fernstraßen in Richtung Alpen im Süden und an der Küste im Norden.

Der ADAC empfiehlt, auf Freitag und Samstag auszuweichen: Dann sollen Reisende weitgehend staufrei durchkommen. Er rät zudem, sich vor Fahrtantritt beim Verkehrsclub über die Straßenbauarbeiten auf den Autobahnen zu informieren.

Wer in Richtung Österreich unterwegs ist, muss sich zudem auf der Inntalautobahn A 93 am Mittwoch und Freitag auch wegen Blockabfertigungen auf Stau einstellen.