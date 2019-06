Zwei deutsche Wanderer in Österreich vermisst

Kleinwalsertal Nach einer Bergwanderung im Kleinwalsertal in Österreich werden zwei deutsche Wanderer in den Alpen vermisst. Die Suche nach ihnen soll heute früh fortgesetzt werden. Seit dem Nachmittag hatte ein Team mit etwa 50 Bergrettern, weiteren Spezialisten und zwei Hubschraubern keine Spur der Vermissten gefunden. Die Wanderer hatten in einer Dreiergruppe eine Bergtour um den Widderstein gemacht. Eine Frau soll vom Weg abgekommen und in einem "Schneeloch" verschwunden sein. Einer der Begleiter rutschte dann beim Versuch zu helfen ebenfalls ab, der dritte stieg ins Tal ab und setzte dort einen Notruf ab.

