Mesut Özil heiratet seine Verlobte in Istanbul

Istanbul Trauung am Bosporus: Eine Feier zum Sonnenuntergang am Wasser, auf einer Bühne mit wehenden Schleiern - so romantisch haben gestern Fußball-Weltmeister Mesut Özil und seine Verlobte Amine Gülse geheiratet. Das Paar und seine Gäste feierten in einem Luxushotel in Istanbul. Wer zur Hochzeit geladen war, blieb zunächst unklar - bis auf den wohl bekanntesten und umstrittensten Gast. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan blieb zwar offenbar nur kurz - die Zeit reichte aber wohl aus, um Trauzeuge zu sein.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder