240 Gäste erleiden Vergiftung auf Party für Ex-First Lady

Schwindel, Erbrechen und Durchfall: Es sollte eine feuchtfröhliche Geburtstagsfeier zu Ehren der früheren philippinischen First Lady Imelda Marcos werden. Doch die Party für viele Gäste in der Notaufnahme.

Manila (dpa) – Auf einer Feier zum 90. Geburtstag der früheren philippinischen First Lady Imelda Marcos haben mehr als 240 Menschen eine Lebensmittelvergiftung erlitten.

Die betroffenen Gäste hätten über Schwindel, Erbrechen und Durchfall geklagt und seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte der Chef des örtlichen Notfalldienstes, Bryan Wong, am Mittwoch.

Zu der Feier in Pasig, einer Stadt in der Hauptstadtregion Metro Manila, waren demnach rund 2500 Menschen geladen. Die Witwe des Diktators Ferdinand Marcos (1917-1989), die unter anderem für ihre Sammlung von 3000 Paar Schuhen bekannt wurde, war bereits am Dienstag 90 Jahre alt geworden.

Nach Angaben des philippinischen Roten Kreuzes hatten die Gäste nach dem Verzehr von gekochten Eiern und Hühnereintopf mit Kartoffeln und Reis über Übelkeit geklagt.

Der Diktatorensohn und ehemalige Senator Ferdinand Marcos junior entschuldigte sich bei Twitter für den Vorfall. Die Organisatoren würden der Ursache für die Lebensmittelvergiftung auf den Grund gehen. "Wir werden allen helfen, bis sie wieder ganz gesund sind", schrieb er weiter.