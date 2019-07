Baden-Baden Ein Blitzschlag hat die Deutsche Bahn am Morgen auf der zentralen Rheintalstrecke zwischen Offenburg und Karlsruhe ausgebremst. Durch das Gewitter sei ein Stellwerk in Baden-Baden gestört, sagte ein Stuttgarter Bahn-Sprecher. Die Strecke sei zwar nicht gesperrt - die Züge könnten aber nicht mehr nach Signal fahren, sondern nur noch manuell per Funkbefehl. Dadurch komme es zu deutlichen Verspätungen, wenn auch nicht zu Ausfällen.

