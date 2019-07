YouTube Goldene Kamera Digital Award: So stimmen Sie ab

Früher zappte man durch die Musikkanäle und hoffte, dass sein Lieblingsclip gespielt wurde, inzwischen kann jeder bei YouTube sein eigener Videojockey sein und das Programm bestimmen. Doch die heutigen Popstars versorgen ihre Fans im Internet nicht nur mit Musikvideos, sie geben auch Einblick in ihr Schaffen und ihr Leben.

So wie Sarah Connor, die zeigt, wie ihr hochgelobter Clip zu dem Song „Vincent“ entstanden ist, indem das Coming-out eines jungen Mannes im Mittelpunkt steht. Die Band Tokio Hotel nimmt ihre Fans bei YouTube auf ihrer Tournee mit backstage; Lena Meyer-Landrut behandelt in ihren Video-Blogs gesellschaftlich relevante Themen wie Mobbing und Schönheitswahn. Sie alle haben Aussicht auf einen YouTube Goldene Kamera Digital Award, mit dem die mitreißendsten Internet-Produktionen gewürdigt werden.

Linda Zervakis und Daniele Rizzo moderieren

Der Preis wird am 26. September zum zweiten Mal verliehen. Erstmals moderieren „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis und Comedian Daniele Rizzo die Veranstaltung im Kraftwerk Berlin, die live bei YouTube zu sehen sein wird (auf dem Kanal „YouTube Goldene Kamera Digital Award“).

Moderiert dieses Jahr die Sendung: Daniele Rizzo. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Wer von den 16 Musikern in der Kategorie „Best Music Act“ gewinnt, bestimmen Sie als Leser im Internet.

Etablierte Künstler wie Vanessa Mai, Max Giesinger oder Mike Singer sind dabei, aber auch Newcomer wie der singende Schauspieler Emilio Sakraya oder die aufstrebende Hamburger Hip-Hopperin Eunique.

In noch einer weiteren Kategorie, und zwar „Best of Let’s Play & Gaming“, bestimmen die Leser über den Preisträger. Sie können sich für altgediente Stars der Szene wie Paluten oder jüngere Gamer wie IsyCheesy entscheiden. Gaming-Kanäle sind bei YouTube außerordentlich beliebt. So gehört der Kanal von Gronkh mit fünf Millionen Abonnenten zu den meistgesehenen YouTube-Kanälen Deutschlands.

Auch als Moderatorin dabei: Linda Zervakis. Foto: imago stock&people / imago/STAR-MEDIA

Doch auch Gamer mit weniger Abonnenten haben eine Chance auf die Trophäe: Im vergangenen Jahr ging der Preis an die Pensionäre von „SeniorenZocken“ mit 420.000 Abonnenten.

Sieger bei Preisverleihung in Berlin bekannt gegeben

Die spielfreudigen Senioren gehören dieses Jahr zur Jury. Die legt jeweils drei Nominierte in sechs weiteren Kategorien fest, und zwar „Best of Comedy & Entertainment“ über „Best of Information“ bis „Best of Education & Coaching“.

Die Jury setzt sich aus Netzexperten, Medienprofis und YouTube-Creators zusammen. Darunter ist auch der Musiker Moritz Garth, der im vergangenen Jahr den YouTube Goldene Kamera Digital Award in der Kategorie „Best Music Act“ gewann und dieses Jahr mit den Webvideoproduzenten LeFloid, Patrizia Mosca („Kurzgesagt – In a Nutshell“), Konstantin Hert („freekickerz“) und anderen über die Nominierten 2019 entscheiden wird.

Wer sich am Ende über einen Award freuen kann, wird bei der Preisverleihung in Berlin bekannt gegeben. Über den Sieger in der Kategorie „Best Brand Channel“ entscheidet das Publikum vor Ort per Live-Voting. Eines ist sicher: Der Abend wird so überraschend, bunt und vielfältig wie das Netz selbst. Also, stimmen Sie ab!

Die Nominierten für den „Best Music Act“

Adesse

AnnenMayKantereit

Bosse

Sarah Connor

Culcha Candela

Emilio

Eunique

Max Giesinger

Kayef

Lena

Vanessa Mai

Namika

SDP

Mike Singer

Tokio Hotel

Wincent Weiss

Hintergrund: Das waren die die Preisträger 2018

So stimmen Sie online für Ihre Favoriten

Sie entscheiden: Wer soll den YouTube Goldene Kamera Digital Award 2019 als „Best Music Act“ erhalten? Und wer in der Kategorie „Best of Let’s Play & Gaming“ gewinnen? Wählen Sie aus den genannten jeweils 16 Vorschlägen bis zum 16. August 2019 Ihre Favoriten aus. Zu den Abstimmungen gelangen Sie über diese Links:

Hochkarätige Preise gewinnen:

Unter allen Teilnehmern der Online-Abstimmung werden insgesamt zehn Preise verlost. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Mitarbeiter der Funke Mediengruppe GmbH&Co.KGaA und der beteiligten Firmen dürfen nicht teilnehmen. Teilnahme nur ab 18 Jahren und aus Deutschland möglich. Der YouTube Goldene Kamera Digital Award ist eine Veranstaltung der Funke Mediengruppe. (FMG)