68 Verletzte auf Campingplatz nach Feuer auf Getreidefeld

Camper am Kransburger See wurden von einem Feuer überrascht Das Feuer war auf einem Feld ausgebrochen.

Auf einem Campingplatz am Kransburger See in Niedersachsen sind am Samstagnachmittag 68 Urlauber verletzt worden. Das Feuer war auf einem Getreideplatz in der Nähe des Campingplatzes unweit der Nordseeküste ausgebrochen.

Die Verletzten hatten nach Angaben der Polizei Gase eingeatmet und so Rauchvergiftungen erlitten. Sieben Verletzte mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Schon kurz nach Ausbruch des Feuers und der Rauchentwicklung hatten über 20 Camper über Atembeschwerden geklagt.

Mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis des Kransburger Sees waren bei dem Brand im Einsatz. Foto: - / dpa

Die Rettungskräfte bezeichneten den Fall daraufhin als „Massenanfall von Verletzten“ Insgesamt befanden sich rund 1800 Gäste auf dem Campingpatz. 300 Gäste mussten Campingplatz zwischenzeitlich verlassen.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Verursacht wurde er vermutlich bei Erntearbeiten. Polizisten beschlagnahmten am Abend einen Mähdrescher.

Die Rettungskräfte waren mit etwa 200 Personen zu dem Einsatz gefahren. Notärzte und Sanitäter kümmerten sich um die Verletzten. Nach Angaben der Polizei waren insgesamt 12 Feuerwehren an dem Einsatz beteiligt: Freiwillige Feuerwehren Cappel, Spieka, Midlum, Dorum, Neuenwalde, Holßel, Deichsende, Wremen, Wanhöden, Nordleda, Berufsfeuerwehr Bremerhaven und Feuerwehr Flugplatz Nordholz.

