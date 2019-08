„The Masked Singer“: Wer wird im Finale demaskiert?

Wer steckt im verstörenden Kostüm des Engels? Wer ist der elegante Grashüpfer mit der Stimme, die das Knistern hat? Und wer stimmt Woche für Woche schwerelose Hymnen unter dem Astronauten helm an?

Das mit Spannung erwartete Finale von „The Masked Singer“ auf ProSieben läuft. Spektakulärer Start: Die bisher ausgeschiedenen „Masked Singer“ rockten gemeinsam mit den Finalisten die „Bohemian Rapsody“ von Queen auf die Bühne in Köln.

In drei Runden werden danach alle fünf noch maskierten Prominenten enttarnt. Im Internet gibt es viele Tipps, wer welchen Charakter darstellen könnte. Allerdings: Oft sind heiße Kandidaten auch gar nicht realistisch, wenn man genau schaut.

So gilt Max Mutzke als gute Wette für den Astronauten – er sagte einen anderen Auftritt am Donnerstag ab. Evelyn Burdecki dagegen wurde als pinkfarbenes Monster gehandelt. Die hatte aber – angeblich – bei einer der Live-Shows einen anderen Auftritt. Geschickte Ablenkung bei Instagram? Oder steckt eben doch wer anders hinter der Maske?

The Masked Singer: Das Finale am Donnerstag – was bekannt ist

Im Rennen sind noch der Engel, der Grashüpfer, der Astronaut, der Kudu und das Monster

Tipps sind unter anderem Max Mutzke und Bülent Ceylan

Mutzke hat einen Auftritt am 1. August abgesagt – wegen der Finalteilnahme?

Es wird weitergehen: Die zweite Staffel ist beschlossene Sache, sie läuft 2020

ProSieben strahlte einen ganzen Themenabend aus

„The Masked Singer“-Finale: So tippen die Pro-Sieben-Zuschauer

Beim Engel sind sich viele Zuschauer sicher: Es muss Comedian Bülent Ceylan sein. Bei der „The Masked Singer“-Online-Befragung von ProSieben stimmten bereits 32.679 Leute für Ceylan. Interessant wird es auf den Plätzen dahinter: Marius Müller-Westernhagen so die Spekulationen, oder auch Rammstein-Sänger Till Lindemann, Der Graf oder Luke Mockridge könnten im weißen Engel-Kostüm stecken.

Wer verbirgt sich hinter der Figur des Grashüpfers bei „The Masked Singer“? Gil Ofarim tippen viele Fans. Foto: Henning Kaiser / dpa

Auch beim Grashüpfer gibt es einen Favoriten unter den ProSieben-Zuschauern: Gil Ofarim, mehr als 23.000 Mal gaben die Fans seinen Namen bei der ProSieben-Befragung an. Der hat vielleicht schon im Juni einen entscheidenden Tipp zu seiner Teilnahme bei „The Masked Singer“ gegeben.

Auf Twitter teilte er eine verrätselte Botschaft: .. „...weniger ist meistens mehr ... oder: reden ist silber, schweigen ist g... ach, scheiß auf all die floskeln ... 2019 war es bisher nach außen ziemlich ruhig - für euch vielleicht! ... ich hingegen habe so viel zu erzählen, von dem ihr noch hören werdet ...“

... weniger ist meistens mehr ... oder: reden ist silber, schweigen ist g... ach, scheiß auf all die floskeln ... 2019 war es bisher nach außen ziemlich ruhig - für euch vielleicht! ... ich hingegen habe so viel zu erzählen, von dem ihr noch hören werdet ...

by @ibofotografie pic.twitter.com/xhFb4TuLjh — Gil Ofarim (@GilOfarim) June 8, 2019

Was mag Gil Ofarim wohl damit gemeint haben? Sein Name fällt in den vergangenen Wochen jedenfalls ziemlich häufig im Zusammenhang mit dem Grashüpfer. Heiß gehandelt werden auch Schauspieler Jan Josef Liefers, Fußballspieler und Weltmeister Jerome Boateng, Peter Fox und Cro.

The Masked Singer – ist nicht Max Mutzke sondern MC Bruddaal der Astronaut?

Dass Max Mutzke den Astronauten verkörpert, darüber wird seit Wochen spekuliert. Neue Nahrung bekam die These, weil bekannt wurde, dass er einen anderen Auftritt am Donnerstagabend abgesagt hat – aus „terminlichen Gründen“. Allerdings passierte das schon Ende April. Möglicherweise wollte Max Mutzke sich bereit halten, falls er im Finale des Quoten-Hits des Sommers stehen würde.

Steckt der schwäbische Rapper MC Bruddaal oder Max Mutzke hinter dem Astronauten? Foto: Marcel Kusch / dpa

Interessant ist allerdings, dass inzwischen MC Bruddaal, der schwäbische Rapper aus Stuttgart, zum Top-Favoriten für den Astronauten aufgestiegen ist. Noch vor Mutzke. MC Bruddaal brachte sich vor ein paar Wochen selbst auf Facebook mit einem Posting ins Gespräch.

Aber auch Andreas Bourani, Smudo von den Fantastischen Vier, Koch Nelson Müller und Xavier Naidoo gehören zum Favoritenkreis des Astronauten.

Sind im Finale auch Stefan Raab und Wrestler Shane McMahon dabei?

Beim gehörnten Kudu wird es absurd. Hinter Moderator Daniel Aminati, für den mehr als 27.000 Menschen auf ProSieben bereits gestimmt haben, rangiert US-Präsident Donald Trump. Danach Detlef D Soost, aber auch Stefan Raab und Luke Mockridge. Zu den beiden letzteren würde so ein Auftritt wirklich gut passen.

Evelyn Burdecki bei einer Dschungelprüfung der RTL-Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Ist sie jetzt das Monster? Foto: RTL / TVNOW / Stefan Menne

Dass es sich beim Monster um eine Frau handelt, ist aufgrund der Stimme ziemlich klar. Trotzdem tippen ziemlich viele Fans auch auf den Wrestler Shane McMahon. Der 104-Kilogramm schwere Wrestler aus den USA hat zwar großes Showtalent, aber auch die Stimme? Wahrscheinlicher ist doch TV-Reality-Star Evelyn Burdecki, die zuletzt Dschungelkönigin geworden ist, oder Boxerin Susi Kentikian oder Sarah Lombardi, die noch keine Castingshow ausgelassen hat.

„The Masked Singer“-Auflösung: So läuft der Themenabend mit Finale auf ProSieben

Um 20 Uhr begann der „Themenabend“ mit einem „red“-Spezial, live aus dem „The Masked Singer“-Studio in Köln. Im Anschluss an die Show gibt es dann noch bei „red“ die ersten Reaktionen des Siegers.

Für das Finale von „The Masked Singer“ gelten folgende Regeln: Jeder der fünf Finalisten präsentiert einen Song. Immer noch dabei sind Astronaut, Engel, Grashüpfer, Kudu und das pinke Monster. Wer von ihnen am wenigsten Stimmen bekommt, muss seine Maske sofort abnehmen.

In der zweiten Runde treten die verbleibenden vier Maskierten gegeneinander in einem Gesangsduell an. Der Sieger des Duells zieht ins letzte Gesangsduell ein, auch hier muss der Verlierer sofort sein wahres Gesicht zeigen.

Im letzen Gesangsduell kämpfen die beiden Finalisten um die Gunst der Zuschauer und den Sieg der ganzen Sendung. Der Sieger darf nach sechs Wochen Sendezeit seine Maske zuletzt abnehmen.

„The Masked Singer“: 2020 gibt es eine zweite Staffel

„The Masked Singer“ ist der große Quotenerfolg des Sommers für ProSieben – und die zweite Staffel im Jahr 2020 bereits beschlossene Sache. Im Halbfinale verfolgten bereits 3,16 Millionen Menschen die Auftritte vom Grashüpfer und Co., die Quote lag bei 14 Prozent und ließ alle anderen Sendungen zur gleichen Zeit hinter sich. Bei den 14- bis 29-Jährigen schauten sogar 29 Prozent zu.

Im Internet wird heftig spekuliert, viele machen auch Witze über abenteuerliche Prognosen der Jury-Mitglieder Collien Ulmen-Fernandes, Ruth Moschner und Max Giesinger.

Alle Tipps der Jury und der Zuschauer zusammengefasst

Auf Facebook und Twitter wird parallel zur Show mitgeraten.

Fällt nur mir auf, dass das Monster sich vor Freude genauso auf den Boden schmeißt wie Evelyn als sie im Dschungel gewonnen hat?! #TheMaskedSinger — Eva Sophie (@EvaSophiie) July 25, 2019

Das sind die Tipps der Jury und der Zuschauer:

Der Astronaut: Smudo (Max Giesinger), Nelson Müller (Ruth Moschner), Adel Tawil (Collien Ulmen-Fernandes), Max Mutzke oder Andreas Bourani (Online-Ratespiel auf themaskedsinger.de)

Der Engel: Luke Mockridge (Ruth Moschner), Der Graf (Max Giesinger), Bülent Ceylan (Collien Ulmen-Fernandes) oder Marius Müller-Westernhagen (Online-Ratespiel)

Der Grashüpfer: Mirco Nontschew (Ruth Moschner), Tom Beck (Max Giesinger), Gil Ofarim (Collien Ulmen-Fernandes), Jan Josef Liefers oder Jérôme Boateng (Online-Ratespiel)

Der Kudu: Stefan Raab (Ruth Moschner), Jay Kahn (Max Giesinger), Daniel Aminati, Donald Trump (Online-Ratespiel)

Das Monster: Enie van de Meiklokjes (Ruth Moschner), Evelyn Burdecki, Lena Meyer-Landrut (Online-Ratespiel), Susi Kentikian (Max Giesinger) oder Jella Haase (Collien Ulmen-Fernandes)

„The Masked Singer“ enthüllt: Diese Promis ließen bereits die Maske fallen

Auch die bereits fünf ausgeschiedenen und enttarnten Künstler werden beim Finale am Donnerstag dabei sein. Wie der Panther alias Schlagerstar Stephanie Hertel, die trotz dem Aus bei „The Masked Singer“ in Feierlaune war, wie sie unserer Redaktion im Interview erzählte.

Oder der Schwede Marcus Schenkenberg als Eichhörnchen: Nach seinem letzten Auftritt sagte das ehemals bestbezahlteste männliche Model der Welt: „Ich meine, ich bin ohnehin kein guter Sänger und dann mit der Maske zu singen, das war wirklich schwierig“, zudem seien es unter der Maske gefühlte 100 Grad heiß gewesen. Vor Hertel und Schenkenberg waren bereits Ex-„No Angel“ Lucy Diakovska und die Schauspieler Susan Sideropoulos und Heinz Hoenig ausgeschieden.

Jetzt ist es offiziell: #TheMaskedSinger geht 2020 in die zweite Runde! 🤩🥳 Wir freuen uns jetzt schon auf neue Promis, neue Masken und ganz viel Rätselspaß - und natürlich auf die letzten beiden Shows dieser Staffel. — EndemolShine Germany (@EndemolShineGer) July 24, 2019