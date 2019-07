Leiche von russischer Bloggerin in Koffer gefunden

Moskau Eine russische Bloggerin, die über Schönheitsthemen und Reisen schrieb, ist in Moskau Opfer eines Verbrechens geworden. Ihre Leiche sei in einem schwarzen Koffer gefunden worden, schrieb die Boulevardzeitung "Komsomolskaja Prawda". Der Frau sei die Kehle durchgeschnitten worden. Laut Polizei wurde dem Model auch in die Brust gestochen. Am Abend berichtete die Polizei der Agentur Interfax zufolge von der Festnahme eines Tatverdächtigen. Er solle vernommen werden. Die Hintergründe für die Tat sind noch unklar.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder