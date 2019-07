Kreta: Erdbeben erschüttert Städte auf griechischer Insel

Berlin. In Griechenland ist es am Mittwoch erneut zu einem Erdbeben gekommen. Dieses Mal traf es Orte auf der beliebten Urlaubsinsel Kreta.

Auf Kreta wurden Touristen und Einheimische am Mittwochmorgen von einem Erdbeben aus dem Schlaf gerissen. Das Beben erreichte eine Magnitude von mindestens 5. Das Epizentrum lag laut Berichten im Nordosten des Landes.

Die Angaben zu der Stärke variierten zwischen 5.0 auf dem Portal www.emsc-csem.org und 5.2 nach Angaben des Institutes für Geodynamik in Athen. Nach Angaben von Zeugen soll das Beben einige Sekunden angedauert haben und auch deutlich in der Inselhauptstadt Heraklion zu spüren gewesen sein.

Nach Angaben des Institutes für Geodynamik in Athen ereignete sich das Beben um 3.40 Uhr MEZ. Die Herdtiefe – also der Ausgangspunkt – lag in 66 Kilometern Tiefe. Wie erdbebennews.de berichtet, sei die Gefahr von Nachbeben relativ gering. Berichte über Schäden waren zunächst nicht bekannt.

Nicht nur in Griechenland, sondern auch in Deutschland hat es zuletzt gebebt: So versetzte das Erdbeben am Bodensee Konstanz in Angst. (ac)

• Bericht zum Erdbeben auf Kreta vom Institut für Geodynamik in Athen

• Bericht zum Erdbeben auf Kreta auf www.emsc-csem.org

• Bericht zum Erdbeben auf Kreta auf erdbebennews.de