Mann soll Ehefrau erstochen haben: Leiche im Koffer gefunden

Polizeibeamte fanden die Leiche der erstochenen Frau in einem Koffer nahe einem S-Bahnhof in Dortmund.

Dortmund. Ein 24-jähriger Mann soll in Dortmund seine Frau niedergestochen und getötet haben. Die Leiche der Frau wurde in einem Koffer entdeckt.

Ein Mann soll seine Frau getötet und ihrer Leiche in einem Koffer verstaut haben. Den Koffer ließ der 24-Jährige dann offenbar an einer S-Bahn-Haltestelle in Dortmund stehen. Der Mann wurde als „dringend tatverdächtig“ in seiner Wohnung in Zwickau festgenommen und ist inzwischen in Untersuchungshaft. Vorwurf: Totschlag.

Die 21 Jahre alte Ehefrau des mutmaßlichen Täters war nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft bei einer Freundin in Dortmund, um dort auf deren Kinder aufzupassen. Der Mann soll am Freitag oder Samstag dorthin gekommen sein und sie erstochen haben.

Frau wurde von vielen Messerstichen getroffen

Den Kindern, fünf und neun Jahre alt, sei nichts passiert und sie hätten die Tat auch nicht beobachtet, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Ein Bekannter habe am Sonntag die Kinder und „viel Blut“ in der Wohnung entdeckt, die Mutter der Kinder stellte fest, dass ein Koffer fehlte.

Polizeibeamte fanden das Gepäckstück mit der Leiche der Frau später nahe der S-Bahn-Haltestelle Dortmund-Lütgendortmund. Eine Obduktion ergab, dass die junge Frau durch viele Messerstiche verletzt wurde.

Das Motiv des Täters sei noch unklar, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Verdächtige habe Hinweise zum Fundort des Koffers gegeben, aber keine weiteren Aussagen zur Tat gemacht. Die Frau stammte wie ihr Mann aus Afghanistan.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Mann in Rostock ein zwei Monate altes Baby mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Ende Juni eskalierte ein Streit bei einem Kinder-Fußballturnier. Am Ende gingen mehrere Väter mit Messern aufeinander los. (dpa/moi)