Düsseldorf. Nach einem Unfall in Düsseldorf ist eine Autofahrerin zu Fuß in die Rettungsgasse getreten und hat gepöbelt. Nun wurde sie angezeigt.

Frau bepöbelt nach Unfall Polizisten in der Rettungsgasse

Nach einem schweren Unfall in Düsseldorf muss eine Autofahrerin mit einer Anzeige rechnen – aber nicht, weil sie den Unfall verursacht hatte, sondern weil sie Rettungskräfte behindert hat.

Wie die Polizei mitteilte, war am vergangenen Mittwoch ein 16-jähriger Motorradfahrer gegen einen Lkw gestoßen und hatte sich dabei lebensgefährlich verletzt. Während der Rettungsarbeiten kam es zu einem Stau, an dem sich die 50-Jährige Autofahrerin offensichtlich störte. Sie trat immer wieder in die Rettungsgasse vor der Unfallstelle und bepöbelte teilweise Polizisten.

Sie habe einen wichtigen Termin und zeige kein Verständnis für die Sperrung, habe sie den Beamten gesagt. Die Frau wollte auch wissen, warum die Sperrung so lange dauere, schließlich handele es sich „doch nur um einen einzigen Motorradfahrer“.

16-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Trotz mehrfacher Aufforderungen der Polizei, die unangemessenen Äußerungen einzustellen, beruhigte sie sich nicht. Der Polizei zufolge kommt nun eine Anzeige auf die 50-Jährige zu.

Der 16-jährige Motorradfahrer schwebte nach Angaben eines Polizeisprechers auch Sonntagnachmittag noch in Lebensgefahr.

Immer wieder missachten Autofahrer nach Unfällen Rettungsgassen. Nach einem Unfall auf der A6 hatten zuletzt Autofahrer keine Rettungsgasse gebildet: Sie erwarten nun Tausende Euro Strafe. Als Konsequenz aus den vielen Fällen, in denen Rettungsgassen missachtet werden, fordert die Polizeigewerkschaft: Verweigerern sollen Handy entzogen werden . (dpa/ac)