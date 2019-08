Sarah und Pietro Lombardi singen in Silbereisen-Show

Das einstige „DSDS“-Paar Sarah und Pietro Lombardi geht unter die Schlagersänger: Die 26-Jährige und ihr 27 Jahre alter Ex-Mann sind in der Sendung „Die Schlager des Sommers“ auf der Open-Air-Bühne zu sehen. Das im Juli am Wasserschloss Klaffenbach in Chemnitz aufgezeichnete Konzert wird am Samstagabend um 20.15 Uhr im MDR und HR ausgestrahlt.

Sarah und Pietro Lombardi im September 2016, damals noch ein Paar. Foto: Britta Pedersen / dpa

Präsentiert wird die Show von Moderator und Schlagersänger Florian Silbereisen (38). „Die neue Lust auf Schlager hat jetzt scheinbar auch Sarah und Pietro erwischt! Beide haben einen Schlager aufgenommen“, sagte Silbereisen vor der Ausstrahlung. Er freue sich, dass die beiden Ex-„DSDS“-Kandidaten in der Show zu Gast gewesen seien.

Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung regnete und gewitterte es so heftig, dass die Show sogar unterbrochen werden musste. Mit dabei sind zahlreiche Stars der Schlagerbranche wie Stefanie Hertel, Thomas Anders, Oli P. und Jürgen Drews. (mbr/dpa)