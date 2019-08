Andreas Gabalier liegt im Krankenhaus

Berlin Der österreichische Volksmusiker Andreas Gabalier liegt mit einer Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus. "Ich liege seit drei Tagen komplett flach und muss mir irgendwelche komische Flüssigkeitstropfen in meine Venen hineinfließen lassen", sagte der 34-Jährige in einem Live-Video auf Facebook. Unter anderem berichteten die "Abendzeitung", derwesten.de und tz.de darüber. Der Sänger versichert aber, "in den besten Händen" zu sein. Binnen Stunden hinterließen Tausende Fans auf Facebook Genesungswünsche.

