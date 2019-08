Asperger-Syndrom: Was sich Greta Thunberg auf See zumutet

Greta Thunberg geht sehr offen mit ihrer Asperger-Erkrankung um. In gewisser Hinsicht betrachtet sie ihre autistische Krankheit sogar als hilfreich für ihren Klimaprotest. Durch das Asperger-Syndrom habe sie einen realistischeren Blick auf die Welt, der sie zum Handeln zwinge.

Am Mittwoch startet die 16 Jahre alte Klimaaktivistin ihre Reise von Plymouth nach New York . Zwei Wochen lange dauert die Atlantiküberfahrt mit der achtzehn Meter langen Hochseeyacht „Malizia II“. Für eine ungelernte Seglerin eine sehr lange Reisezeit.

Lange Reisen sind für Greta Thunberg nichts Ungewöhnliches

Ist es für ein Mädchen wie Greta mit Asperger-Syndrom noch einmal schwieriger zwei Wochen auf einem Boot zu sein? Immerhin ist es auf dem Schiff so gut wie unmöglich, sich zurückzuziehen oder einem geregelten Tagesablauf nachzugehen.

Ferndiagnosen möchte Jugendpsychiater Michael Schulte-Markwort vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf nicht abgeben, weil er die Schwedin als Patientin nicht gut genug kennt. Auf den Professor macht Greta Thunberg jedoch einen sehr reflektierten Eindruck.

„Wenn sich Greta für so eine Reise entschieden hat, gehe ich davon aus, dass sie sich einen zweiwöchigen Segeltrip selbst zutraut“, sagt Schulte-Markwort unserer Redaktion. „Sie ist ja auch in den letzten Monaten schon in viele verschiedene Länder gereist, was für gewöhnlich eine große Herausforderung für Menschen mit diesem Krankheitsbild darstellt.“

Sollte sie gesundheitliche Probleme bekommen, ist es laut dem Jugendpsychiater auf See auch immer möglich, ein anderes Schiff um Hilfe zu bitten.

Eingeschränkter Platz kann auf See zum Problem werden

Für ungelernte Segler sieht Schulte-Markwort neben der Seekrankheit ein generelles Problem in dem eingeschränkten Platz unter Deck. Jedoch sei auch da jeder Mensch selbst verantwortlich dafür, was er sich zutraut.

„Wenn ich von vorneherein mit Angst an die Zeit an Bord denke, ist eine Panik-Attacke wahrscheinlicher“, erklärt Schulte Markwort unserer Redaktion. Bei diesen generellen gesundheitlichen Problemen an Bord spiele es am Ende keine Rolle, ob eine Vorerkrankung wie das Asperger-Syndrom vorliegt oder nicht.

