Toter und Verletzte bei Bootsunglück in Rotterdam

Rotterdam Bei einem Bootsunglück in Rotterdam ist ein Mensch ums Leben gekommen. Nach dem Zusammenstoß eines Schnellboots mit einem kleinen Segelboot auf der Neuen Maas seien zwölf Menschen aus dem Fluss gezogen worden, berichtet die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Einer von ihnen starb, neun wurden vorsorglich zu Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht. Wassertaxis und andere Boote hatten die Unfallopfer aufgenommen. Die beiden am Unfall beteiligten Bootslenker wurden vorläufig festgenommen.