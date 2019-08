Münchner Flughafen teilweise geräumt: Gesuchter Mann gefasst

Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen einen Teil des Münchener Flughafens evakuiert. Ein Mann hatte eine Sicherheitskontrolle umgangen. Er ist inzwischen gefasst. Das sagte ein Sprecher des Airports.

Der Mann war nach ersten Erkenntnissen aus einem sogenannten nicht sicheren Drittstaat am Flughafen angekommen. Vor einer Einreisekontrolle war er über eine Notausgangstür in einen Bereich des Airports gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen, wie der Sprecher sagte.

Flughafen München stellt nach Sicherheitspanne Abfertigung teilweise ein

Die Bundespolizei hatte nach eigenen Angaben „gefahrenabwehrende Maßnahmen“ gemäß EU-Gesetzesvorgaben eingeleitet. Alle Menschen aus dem entsprechenden Teil im Terminal 2 mussten den Bereich verlassen, weil sie noch einmal kontrolliert werden mussten. Gegen 11.20 Uhr konnte das Terminal wieder freigegeben werden.

Weil nicht klar war, ob der Mann nicht vielleicht mit einem Bus zum Terminal 1 gelangt war, war dort in einigen Bereichen ebenfalls die Abfertigung eingestellt worden. Bereits gegen 10.45 Uhr hatte die Bundespolizei ihre Kontrollen im Terminal 1 abgeschlossen, dort lief die Abfertigung wieder, wie der Flughafen auf Twitter meldete.

Access to Terminal 2 is still restricted. The affected areas in Terminal 1 have been reopened by the Federal Police @bpol_by so that check-in can resume here. — Munich Airport (@MUC_Airport) August 27, 2019

Flughafen München: Mehr als 50 Starts und Landungen abgesagt

Sicherheitspanne am Flughafen München: Fluggäste stehen vor dem verschlossenen Eingang zum Terminal 2, nachdem eine Person unkontrolliert ins Gebäude gelangt war. Foto: Peter Kneffel / dpa

Betroffen war der Bereich für Flüge in den Nicht-Schengen-Raum. Mehr als 50 Starts und Landungen wurden abgesagt. Die Zahl der verspäteten Maschinen halte sich in Grenzen, sagte ein Airport-Sprecher. Insgesamt waren dort am Dienstag etwa 1200 Starts und Landungen geplant. Im Schnitt seien an einem solchen Tag 120.000 Passagiere am zweitgrößten Flughafen in Deutschland unterwegs. Von den annullierten Flügen dürften rund 7500 Fluggäste betroffen sein.

Auch innerdeutsche Flüge – etwa aus München nach Düsseldorf, Hamburg oder Berlin – wurden zum Teil annulliert.

Münchner Flughafen: Fluggäste beklagen zu wenig Informationen

Zu Beginn der Sommerferien 2018 hatte die Bundespolizei das Terminal 2 und das dazugehörige Satelliten-Terminal an Deutschlands zweitgrößtem Airport geräumt, weil eine 40 Jahre alte Frau unkontrolliert durch eine Sicherheitsschleuse gelangt war. 330 Flüge wurden abgesagt, mehr als 31.000 Passagiere waren das ganze Wochenende über betroffen. Der Schaden ging in die Millionen Euro.

Am Dienstagvormittag beschwerten sich viele Fluggäste auf Twitter darüber, in den betroffenen Terminals am Flughafen München keine Informationen zu bekommen. Auch gebe es kein Wasser.

Hier gibt es weder Wasser noch Durchsagen! Keiner weiß etwas. — Stefan Reinig (@StReinig) August 27, 2019

Really? We are in Terminal 1 and there are no announcements and there isn't any water 🧐 — Amna K Boheim (@AmnaKBoheim) August 27, 2019

Der Flughafen twitterte daraufhin, dass Wasserstationen aufgestellt worden seien.

There are water stations in the affected areas and passengers are informed of the situation by means of loudspeaker announcements.

Access to Terminal 2 is currently blocked. pic.twitter.com/gV4SD3Xk6G — Munich Airport (@MUC_Airport) August 27, 2019

So reagierte der Flughafen München nach einem ähnlichen Vorfall

Der Flughafen München hatte nach dem Vorfall in den Sommerferien 2018 freiwillig knapp 6000 50-Euro-Gutscheine verteilt. Das Amtsgericht Erding entschied allerdings, dass Fluggesellschaften nicht zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet sind, wenn Passagiere aufgrund einer Anti-Terror-Maßnahme nicht fliegen können (Az.: 4 C 3819/18).

Vier Kläger aus München hatten eine Entschädigung von je 400 Euro wegen Flugbeförderungsverweigerung gefordert. Die beklagte Fluggesellschaft war hingegen der Ansicht, dass sie die Beförderung nicht verweigert habe, weil die Kläger nicht rechtzeitig am Abfluggate erschienen seien und sie für die Anti-Terror-Maßnahme der Bundespolizei nicht verantwortlich sei. Das sah auch das Amtsgericht so. Das Urteil ist rechtskräftig.(dpa/moi)