Greta Thunbergs Atlantikreise – Endspurt vor Manhattan

Great Thunberg segelt klimaneutral nach New York. Reporterin Johanna Rüdiger war bei der Abfahrt in Plymouth dabei – und hat sich unter Deck umgesehen.

New York. Greta Thunberg wird gegen 21 Uhr in New York erwartet. Sie soll mit der „Malizia“ noch wenige Kilometer von New York entfernt sein.

Es sind nur noch ein paar Kilometer bis zum Ziel in New York, wo die Ankunft der Umweltaktivistin Greta Thunberg mit Spannung erwartet wird. Die Vereinten Nationen kündigten an, sie gebührend nach ihrer Atlantiküberquerung empfangen zu wollen. Es ist geplant, dass ihr 17 Segelboote entgegenfahren.

Auf Twitter berichtete Thunberg am Nachmittag ihren Followern, dass sie mit der Hochseerennjacht „Malizia II“ vor Coney Island liege: „Zollabfertigung und Einwanderung“. Jetzt, zwei Wochen nach ihrem Start, wird das Team der Malizia um 15 Uhr Ortszeit, das heißt 21 Uhr deutscher Zeit, in der North Cove Marina erwartet.

Unter Leitung des Hamburger Skippers Boris Herrmann und Co-Skipper Pierre Casiraghi überquerte die 16-jährige Schwedin den Atlantik. Am frühen Mittwochmorgen schrieb die Schwedin euphorisch auf Twitter: „Land!! Die Lichter von Long Island und New York City voraus.“ Der genaue Zeitpunkt der Ankunft hängt nach Angaben des Teams Malizia von verschiedenen Faktoren ab: In allererster Linie aber vom Wind, der auf dem Hudson River am Mittwoch nur leicht wehen soll.

We have anchored off Coney Island - clearing customs and immigration. We will come ashore at North Cove Marina earliest 14:45 tide allowing. pic.twitter.com/t6yy5z2asp — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

Greta Thunberg hat Atlantik überquert – es geht zum Klimagipfel

Mit der emissionsfreien Fahrt wollen die Schwedin Greta Thunberg und das Team auf dem Boot, zu dem auch ihr Vater Svante Thunberg und einem Filmemacher gehören, auf die „Klimakrise“ aufmerksam machen. Ziel von Thunbergs Reise über den Atlantik ist es am New Yorker UN-Klimagipfel im September und an der Weltklimakonferenz in Santiago de Chile im Dezember teilzunehmen. Weil ein Flug zu viel CO2-Emissionen verursache, weigerte sich die 16-jährige Schwedin, in die USA zu fliegen.

Endspurt für Greta Thunberg: Die Skyline von Manhattan ist in Sicht. Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Zuletzt war das Boot langsamer unterwegs als eigentlich geplant. Greta Thunberg selbst scheint sich auf die Ankunft zu freuen. Zu einem Bild von sich im beengten Schiffsinneren schrieb sie am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter: „Home Sweet Home seit 14 Tagen. Bald letzter Abend an Bord der „Malizia 2“. Morgen erreichen wir New York.“ Zuvor war viel diskutiert worden, wie das Mädchen mit Asperger-Syndrom die Fahrt gestalten wird.

UN planen 17 Segelboote zur Begrüßung zu schicken

Am 14. August ist Greta Thunberg in Plymouth in Großbritannien mit der Malizia II losgesegelt. Foto: Kirsty Wigglesworth / dpa

Zur Begrüßung Thunbergs wollen die Vereinten Nationen 17 Segelboote auf das Wasser vor Manhattan schicken. Jedes von ihnen stehe für eines der UN-Nachhaltigkeitsziele und sei mit einem entsprechenden Symbol auf dem Segel versehen.

Die Nachhaltigkeitsziele gelten als die globalen Vorsätze der Vereinten Nationen und ihrer Mitgliedstaaten. Zu ihnen gehören neben dem verstärkten Einsatz in der Klimakrise auch der Kampf gegen Armut oder für die Gleichberechtigung von Frauen.

