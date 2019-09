Fettexplosion: Menschen in Lebensgefahr – eine Frau stirbt

Freudenberg. Bei einer Explosion auf einem Fest in NRW sind Menschen schwer verletzt worden, sechs schwebten in Lebensgefahr. Jetzt starb eine Frau.

Nach der heftigen Explosion auf dem „Backesfest“ im nordrhein-westfälischen Freudenberg-Alchen ist eine 67-Jährige Frau gestorben. Das bestätigte die Polizei am Montag. Den Angaben zufolge ist eine weitere Frau in kritischem Zustand.

Die Ermittler untersuchen weiter, was die Ursache für die Explosion war. Derzeit gehen sie davon aus, dass Fett in einer Pfanne explodiert ist. Laut Polizei wird am Montag ein Sachverständiger den Unglücksort in Freudenberg-Alchen im Siegerland (NRW) untersuchen.

Durch die mutmaßliche Fettexplosion wurden mindestens 14 Menschen verletzt, sechs davon lebensgefährlich, hatte die Polizei in Siegen nach dem Unglück mitgeteilt. Die „Bild“ zitiert Zeugen, die von dramatischen Szenen berichten: Einige Opfer seien herumgerannt „wie Fackeln.“ Bürgermeisterin Nicole Reschke (40) sagte der Zeitung: „Das ist ein furchtbares Unglück für unseren kleinen Ort.“

Die Schwerverletzten, Besucher im Alter von 31 bis 75 Jahren, wurden per Hubschrauber zu Spezialkliniken ins Ruhrgebiet und nach Köln geflogen. Fünf von ihnen erlitten schwere Brandverletzungen, einer einen Herzinfarkt.

Fettexplosion auf Dorffest – Regenwasser Ursache für Unglück?

Polizei und Rettungskräfte sichern den Stand, an dem es zur Explosion gekommen war. Foto: Berthold Stamm / dpa

Zu dem Unglück kam es gegen kurz vor 12 Uhr. Ob Regenwasser in das heiße Fett geriet und so die Explosion auslöste, war zunächst unklar – in Freudenberg hatte es gegen Mittag geregnet. Um eine Gas-Explosion habe es sich aber nach Einschätzung der Behörden wohl nicht gehandelt.

Beim sogenannten „Backesfest“ wird traditionell eine alte dörfliche Backstube in Betrieb genommen. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei eilten mit größerem Aufgebot zum Einsatzort. Bei dem Fest waren nach Polizeiangaben rund 100 Besucher zu Gast.

„Der schlimme Unfall auf dem Volksfest in Freudenberg macht mich sehr betroffen“, teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) mit. „Ich bin in Gebeten bei den Schwerstverletzten. Mein Dank gilt den Ärzten, die sich jetzt um diese Menschen kümmern, und allen Rettungskräften, die heute bei diesem Einsatz geholfen haben.“

In Herford hatte vor wenigen Wochen die Explosion eines E-Bike-Akkus zu einem Brand geführt. In den USA ist eine E-Zigarette detoniert. Die Explosion zertrümmerte einem 17-Jährigen den Kiefer. (epd/dpa/ba)