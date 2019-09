Coach Alice Merton beantwortet die meistgegoogelten Fragen

Berlin. Alice wer? Die Sängerin ist neu in der „Voice“-Jury. In diesem Video beantwortet sie die wichtigsten Suchanfragen zu ihrer Person.

Jetzt wird wieder gebuzzert: ProSieben und Sat.1 suchen ab dem 12. September „The Voice of Germany“. Nicht nur die Kandidaten sind neu, auch die Jury ist fast komplett ausgetauscht.

Nachdem Michael Patrick Kelly, Yvonne Catterfield,und das Duo Michi Beck und Smudo die Show verlassen haben, ist nur noch Mark Forster weiterhin als Coach dabei. Doch es gibt hochkarätigen Ersatz: Diese Coaches suchen ab 12. September „The Voice of Germany“.

So kehrt Rea Garvey nach drei Staffeln Pause zurück. Ganz neu mit dabei sind Sido, der bereits Jury-Erfahrung von „X Factor“ mitbringt. Und Alice Merton, die mit ihrem Song „No Roots“ bekannt wurde. Wer ist die einzige Frau in der Jury von „The Voice of Germany“?

Wer ist die Neue in der „Voice of Germany“-Jury?

Im Video oben beantwortet Alice Merton die meistgegoogelten Fragen über sich. Zum Beispiel erklärt sie, was es mit ihrem Hit „No Roots“ auf sich hat: „Es geht in dem Song darum, dass ich sehr viel umgezogen bin und nicht wirklich das Gefühl hatte, irgendwo zu Hause zu sein“, sagt die britisch-deutsche Sängerin. „Ich bin schon 13 Mal in meinem Leben umgezogen“.

Die 25-Jährige, die am 13. September – einen Tag nach der ersten „The Voice of Germany“-Sendung – Geburtstag hat, ist in vier verschiedenen Ländern aufgewachsen: Sie ist in Frankfurt geboren, drei Monate später wanderte ihre Familie in die USA aus, danach ging es nach Kanada und England.

So könnte Alice Merton Rea Garvey schlagen

Außerdem helfen wir Alice Merton im Video dabei, einen coole Jury-Spruch zu finden – wird das kanadische Slangwort „Double Double“ vielleicht das neue „Unfuckingfassbar“? Das ist schließlich nur eine der berühmten Wortkreationen von Mit-Juror Rea Garvey.

Alice Merton- Das wird mein cooler Spruch für The Voice

Los geht das Rennen um die besten Stimmen am 12. September auf ProSieben und am 15. September bei Sat.1, jeweils um 20.15 Uhr. ProSieben und SAT.1 zeigen die neunte Staffel von „The Voice of Germany“ im Wechsel.

In der achten Staffel hatte der damals von Michael Patrick Kelly gecoachte Sänger Samuel Rösch „The Voice of Germany“ gewonnen – mit Abstand. The Voice of Germany-Finale: Backstage mit Supercoach Jess Glynne

Die Musikshow beginnt mit den „Blind Auditions“. Die Juroren, die in der Sendung Coaches genannt werden, sitzen dabei mit dem Rücken zu den Kandidaten, hören also nur deren Stimmen.

Es ist mittlerweile die neunte Staffel von „The Voice of Germany“. Zuletzt hatte es auch eine Sonderausgabe mit älteren Kandidaten gegeben. BossHoss über „Voice Senior“: „Coole Show mit geiler Mucke“