Verdächtiger von Polizisten bei Verkehrskontrolle erschossen

Weil er bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei offenbar eine Waffe gezogen hatte, haben Beamte am Mittwochnachmittag auf der A10 bei Berlin einen Mann erschossen.

Laut Polizei war der Mann gegen 15.30 Uhr an der Anschlussstelle Hellersdorf auf der A10 nordöstlich von Berlin gestoppt gestoppt worden. Die polnischen Kennzeichen seines Wagens waren wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes im Nachbarland zur Fahndung ausgeschrieben. Auch der Mann stand auf der Fahndungsliste, wie sich später herausstellte.

Polizei erschießt Verdächtigen – Mann soll Ukrainerin zuvor erschossen haben

Nachdem der Verdächtige seine Waffe auf die Polizisten richtete, schossen diese mehrfach auf den Mann und verletzten ihn dabei tödlich. Die Ermittlungen zur zweifelsfreien Identität des Mannes liefen am Abend noch. Ob der Mann auch auf die Beamten gefeuert hatte, war noch unklar.

Polizisten und Kriminaltechniker untersuchen den Tatort auf der A10 nahe Berlin, an dem zuvor ein mutmaßlicher Straftäter von Polizisten erschossen worden war. Foto: Christopher Harms / dpa

Nach Angaben der polnischen Polizei hatte der bewaffnete Mann zuvor gegen 13 Uhr eine Wäscherei in Gorzow in der polnischen Woiwodschaft Lebus betreten, etwa 80 Kilometer nordöstlich von Frankfurt (Oder). Dort feuerte er einen oder mehrere Schüsse auf eine 26-jährige Ukrainerin ab und tötete sie dadurch.

Wegen der Fahndung habe man alle umliegenden Polizeiwachen informiert, darunter auch die deutsche Seite. Nach Worten eines Polizeisprechers in Potsdam wird in solchen Fällen das gemeinsame Zentrum der deutsch-polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Frankfurt (Oder) informiert, die das Fahndungsersuchen an die deutschen Polizisten weitergibt.

Kriminaltechniker waren an der Autobahn vor Ort und untersuchten den Wagen des mutmaßlichen Straftäters, der allein in dem Fahrzeug gesessen haben soll. Zum Alter des Mannes konnte die deutsche Polizei noch keine Angaben machen. Die Auffahrt und die Richtungsfahrbahn in Richtung Prenzlau wurden gesperrt.

(dpa/ba)