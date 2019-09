USA: Vermisster nach 22 Jahren gefunden – dank Google Earth

Jahrzehntelang wurd gerätselt – wahrscheinlich hatte kaum jemand ehrlich daran geglaubt, dass sich dieser Vermisstenfall noch auflösen würde. Aber: Nach 22 Jahren ist ein verschwundener Mann gefunden worden. Keine 50 Meter von diversen Wohnhäusern entfernt.

Der Fall wurde durch einen fast unglaublichen Zufall gelöst: Das Auto des von William Earl Moldt, seit dem 8. November 1997 vermisst, ist dank Google Earth in Florida gefunden worden. Das berichtet die US-Zeitung Newsweek. Das Fahrzeug ist auf dem Satellitenbild gut sichtbar in einem Regenwasserrückhaltebecken zu sehen – nur knapp unter der Wasseroberfläche nah am Rand.

Vermisster auf „Google Earth“: Skelett liegt im versunkenen Auto

Ein Immobiliengutachter hatte sich die Gegend bei dem Kartendienst genauer angesehen – und das mysteriöse Objekt entdeckt. Weil er sicher war, dass es sich um ein Auto handelt, was da im Wasser lag, meldete er sich bei der Polizei von Palm Beach County (Florida). Seine Vermutung stimmte – es handelte sich um ein Fahrzeug – das des Vermissten.

Es lag stark verrostet knapp unter der Wasseroberfläche in einem Rückhaltebecken nahe einer Häuserreihe. Die Behörden ließen das Autowrack heben – und fanden menschliche Knochen darin. „Das Fahrzeug war stark verkalkt und offensichtlich seit einer signifikanten Zeit im Wasser“, heißt es in einem Bericht der Polizei auf Twitter. Im Inneren sei dann das Skelett gefunden worden.

Google Earth and a personal drone uncovered the remains of a missing person since 1997. pic.twitter.com/ePWKtdWDwn — PBSO (@PBCountySheriff) September 12, 2019

„Erstaunlicherweise war das Auto seit 2007 zu sehen“

Nach einer Genanalyse war klar, dass es sich um die Überreste von William Earl Moldt handelte. Moldt war am Abend des 7. November 1997 in einem Nachclub feiern. Kurz bevor er das Lokal verließ, rief er noch seine Freundin an, kam aber nie zu Hause an. Wie genau Moldt zu Tode kam ist unklar. Die Siedlung mit dem Rückhaltebecken, in dem er jetzt gefunden wurde, war laut „Newsweek“ damals noch eine Baustelle.

Auch beim Kartendienst Google Maps ist auf aktuellen Aufnahmen noch das Auto in dem Regenrückhaltebecken hinter einem der Häuser in dem Ort Wellington in Florida zu sehen:



„Erstaunlicherweise war das Auto auf dem Satellitenbild seit 2007 zu sehen, aber offensichtlich hat es bislang niemand bemerkt“, heißt es auf der Internetseite der Vermissten-Organisation „The Charley Project“. Nach Angaben des Vermisstenregisters werden in den USA jedes Jahr 600.000 Menschen als vermisst gemeldet und etwa 4400 nicht identifizierbare Leichen gefunden. (küp)