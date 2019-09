München. Wieder ist ein Reisender in den Sicherheitsbereich des Flughafens München vorgedrungen. Es ist der zweite Vorfall in kurzer Zeit.

Person in Sicherheitsbereich: Airport München wieder dicht

Schon wieder, gerade zwei Wochen nach der letzten Evakuierung: Die Bundespolizei meldet, dass ein Reisender am Münchener Flughafen unberechtigt durch eine alarmgesicherte Tür in den Sicherheitsbereich im Terminal 1 gelangt sei. Die unangenehme Folge für Reisende: Teile des Airports sind gesperrt. Die Abflüge in zwei Bereichen des Terminal 1 wurden gestoppt.

Flughafen München: Reisender in Sicherheitsbereich – Sperrung

Zum zweiten Mal in kurzer Zeit ist ein Unbefugter unkontrolliert in den Sicherheitsbereich des Flughafens München vorgedrungen

Die Hintergründe sind noch unklar: Möglicherweise war es Absicht, möglicherweise einfach Unwissenheit oder Ignoranz

Der Vorfall wirft Fragen nach dem Sicherheitskonzept auf

Bisher ist die Zahl der betroffenen Reisegäste noch unklar – vor zwei Wochen fielen 200 Flüge aus, Hunderte mussten in Hotels übernachten

Auf Twitter berichtet die Bundespolizei Bayern, dass „die Module B und C“ gesperrt wurden. Entsprechend sind derzeit keine Abflüge möglich.

Ein Reisender ist am @muc_airport unberechtigt durch eine alarmgesicherte Tür in den Sicherheitsbereich im Terminal 1 gelangt. Wir haben die Module B und C gesperrt. Weitere Maßnahmen folgen. *MUC — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) September 13, 2019

Airport in München: Empörung über erneuten Sicherheitsvorfall

Flughafen München vor zwei Wochen: Bei einem vergleichbaren Vorfall waren Tausende betroffen. Foto: Peter Kneffel / dpa

Auf Twitter machen sich erste Reisegäste Luft über den Vorfall. Verbunden mit Kritik, wie es sein kann, dass heutzutage bereits zum zweiten Mal in kurzer Zeit Menschen in Sicherheitsbereiche vordringen. Derzeit ist noch unklar, wie viele Flüge von der Sperrung betroffen sind.

Die Bundespolizei muss nun zuerst sicherstellen, dass die Person keine bestimmten Absichten verfolgte, mehr als nur ein ungünstiger Irrtum dahinter steckt.

Ein Nutzer schreibt beim Kurznachrichtendienst angesichts des zweiten Vorfalles in nur kurzer Zeit: „Ich hab langsam das Gefühl ein Kuhstall im bayerischen Hinterland ist besser gesichert als so mancher Sicherheitsbereich im Flughafen München.“

Ich hab langsam das Gefühl ein Kuhstall im bayerischen Hinterland ist besser gesichert als so mancher Sicherheitsbereich im Flughafen München. Oder soll das ein Tag der offenen Tür sein?

Wie häufig kamen solche Fälle in den letzten Wochen vor? https://t.co/rGhvKQ8uB6 — Herr Vorragend (@ElRey_MUC) September 13, 2019

Flughafen München: Ähnlicher Vorfall erst vor wenigen Tagen

Erst vor wenigen Tagen musste der Flughafen schon einmal gesperrt werden – auch aus Sicherheitsgründen. Das warf Fragen auf, ob die Vorkehrungen ausreichend sind. Ein Landtagsmitglied der CSU; Ernst Weidenbusch, hatte den Airport danach hart kritisiert: „Früher konnte München Flughafen; inzwischen ist die #FMG nur noch peinlich!“

#Flughafen #München: Wieder stehen 20.000 Passagiere wegen Sicherheitslücke. Früher konnte München Flughafen; inzwischen ist die #FMG nur noch peinlich! — Ernst Weidenbusch (@Weidenbusch_E) August 27, 2019

Der Mann, der vor zwei Wochen den Alarm ausgelöst hatte, war ein Spanier. Er war aus Thailand nach München geflogen und wollte in München in einen Flieger nach Madrid umsteigen. (ses/dpa)