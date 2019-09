Verkommt „The Voice of Germany“ zu einem weiteren DSDS?

Berlin. Mark Forster schreit Alice Merton an und Sido sagt, was er denkt: Der Ton der Coaches bei „The Voice of Germany“ ist aktuell ein rauer.

Zwar ist es erst die zweite Folge der neunten Staffel „The Voice of Germany“, doch schon jetzt beschleicht einen das Gefühl, der Produktion gingen die Kandidaten aus. Mit einigen schwachen bis wenig wohlklingenden Stimmen begeistert die TV-Show am Sonntagabend nicht – wären da nicht Tyrone und Niklas.

Mit „Mockingbird“ fasziniert Tyrone Frank nicht nur die vier Coaches, sondern auch das Publikum. Die Rap-Parts sind im Flow, der Akzent nahezu perfekt, die Gesangsparts laut Mark Forster sogar besser als bei Eminem höchstpersönlich. Dem 22-Jährigen mit dem „Gangster-mäßigsten Job ever“ – er arbeitet als Verwaltungsfachangestellter in Ausbildung – gelingt mit seinem Auftritt völlig zurecht ein Vierer-Buzzer.

Während Mark Forster ihn zur Neutralität überreden und davon abbringen will, zum einzigen rappenden Coach (Sido) zu gehen, überzeugt Alice Merton ihn, dass es eigentlich nur einen Coach für ihn geben kann: ebendiesen. Damit schießt die Sängerin nicht nur sich, sondern auch Rea Garvey und Mark Forster ins Aus. „Halt die Schnauze“, kommt es da vom Schmuse-Pop-Sänger Mark. Schade, wenn Argumentation auf diesem Level betrieben wird. Letztendlich kann auch das nicht verhindern, dass sich Tyrone für den Deutsch-Rapper entscheidet.

Alice Merton beantwortet die meistgegoogelten Fragen über sich

„The Voice of Germany“: Alice Merton wirkt schwer verliebt

Den zweiten Höhepunkt der Show markiert der Auftritt von Niklas Schregel. Mit James Bays „Scars“ liefert er genau das, was man bei vielen anderen Kandidaten vermisst: Gefühl und eine gewisse Authentizität, verbunden mit einer eigenen Interpretation. „Ich glaube, dich hat der Himmel geschickt“, kommentiert Sido und wirkt dabei sichtlich erleichtert. Er sei ein klasse Typ, das perfekte Paket.

Das scheint sich auch Alice Merton zu denken, die „bestimmt auch wegen deiner Stimme“ Herzklopfen hat, aber sonst vor allen Dingen schwer verliebt aussieht. „Du hast das Zeug, The Voice of Germany zu werden“, sagt die 26-Jährige und spricht damit aus, was sich wohl die meisten nach diesem Auftritt denken. Doch Niklas Entscheidung fällt weder für Alice noch für Sido, er schließt sich dem „Team Rea“ an.

Ansonsten ist die Folge vor allen Dingen enttäuschend. Da ist der junge Mann, der früher mal aufgrund seines Übergewichts gemobbt wurde und jetzt deutlich erschlankt mit „Herz über Kopf“ auf der Bühne steht. BVB-Überfan Jo Marie, die von ihrem „Traummann“ Schmelle die Nachricht überbracht bekommt, dass sie bei den „Blind Auditions“ auftreten darf – und natürlich ganz aus dem Häuschen ist. Und die 39-jährige Anika, die nicht nur Hausfrau und Mutter ist, sondern gemeinsam mit ihrem Mann auch noch ihr Haus saniert. Diese Geschichten erinnern an andere Casting-Formate, von denen sich „The Voice“ eigentlich immer wohltuend abgrenzen konnte. Auch Sidos nicht immer freundliche Kommentare passen nicht so richtig ins Bild.

Mehr zu„The Voice of Germany: Zwischen Forster und Sido gibt es Ärger

Kuschelzeiten bei „The Voice of Germany“ sind vorbei

War man es sonst eher gewohnt, dass die Coaches sehr respektvoll mit den Kandidaten umgingen, gibt es jetzt einen, der direkt sagt, was er denkt. So auch bei der 28-jährigen Laura Artmann, die Sido, nachdem sich niemand für sie umgedreht hat, fragt, ob sie denn wisse, woran es lag. „Ehrlich gesagt nicht“, antwortet diese – zu seiner Erschütterung. Sie habe sehr schief gesungen, erklärt er seine Entscheidung. Und setzt mit dem Kommentar „Ich finde es ja noch schlimmer, dass du es nicht mal bemerkt hast“, noch einen obendrauf.

Ebenso kritisiert er die ehemalige „Popstars“-Teilnehmerin Ina Freund, die, wenn sie spricht, klingt, als habe sie einen Heißluftballon Helium eingeatmet. Sie rede zu schnell, zu viel und überhaupt, sei sie viel zu anstrengend. Das sagt der Rapper, obwohl er für sie gebuzzert hat, und scheint damit das Talent vielmehr ab- als anwerben zu wollen. Als die 27-Jägrige sich dennoch entschließt, in sein Team zu kommen, scheint Sido sich am liebsten wieder umdrehen zu wollen. Zu spät.

„Es wird niemand lächerlich gemacht“, hatte Mark Forster vor Beginn der Staffel im Interview mit unserer Redaktion gesagt. Man kann nur hoffen, dass diese Grenze nicht doch noch überschritten wird.

Ob „The Voice of Germany“ mit dieser Sendung die Rekord-Quote der ersten Ausstrahlung halten kann, ist fraglich. Doch eins ist klar: Die Kuschelzeiten bei „The Voice of Germany“ sind vorbei. Stattdessen ist jetzt klare Kante angesagt.