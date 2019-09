Für Rente: Mann versteckt tote Mutter – Strafe überrascht

Berlin. In Berlin hat ein 57-jähriger Mann seine tote Mutter in einem Sarg im Keller aufbewahrt. Die Polizei ist von der Strafe überrascht.

Diese Geschichte klingt brutal: Weil er die Rente seiner Mutter weiter kassieren wollte, hat ein 57-jähriger Mann aus Berlin die Leiche seiner Mutter im Keller versteckt. Wie „Bild“ (Bezahlinhalt) berichtet, habe der Mann sogar einen Sarg für seine Mutter gebastelt. Er sei zu Obi gefahren und habe den Sarg mit Brettern selbst gebaut, wird er vom Blatt zitiert.

Das habe seine Mutter genau so gewollt, erzählt er dem Blatt. „Ich habe das ausgenutzt, wie Mutter es wollte, um meinen Lebensstandard zu halten“, sagte er. So habe der Mann in der Wohnung bleiben können. Die Miete habe bei etwa 950 Euro gelegen. Mit der um etwa 500 Euro höheren Rente der toten Mutter habe er das locker bezahlen können.

Doch die Strafe, die der Mann bekommt, überrascht sogar die Polizei: Gegen den 57-Jährigen wird wegen mutmaßlichen Leistungsbetrugs ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatten „Bild“ und „B.Z.“ berichtet.

Die 85-Jährige sei nach bisherigen Erkenntnissen im Frühjahr 2017 eines natürlichen Todes gestorben, so die Polizei. Dies sei, „so makaber das klingen mag“, lediglich eine Ordnungswidrigkeit, sagte die Sprecherin. In Deutschland müssen Tote bestattet werden. Heraus kam die Tat, weil der Mann mit einem Bekannten einen Streit hatte. Die Polizei sei gekommen, berichtet „Bild“ weiter.

Die Ermittler hätten dann bei einer Überprüfung festgestellt, dass auch die Mutter in dem Haus gemeldet sei. Die Beamten hätten dann die Wohnung durchsucht - und die tote Frau im Keller entdeckt. Dass niemand etwas von dem Verwesungsgeruch mitbekommen hat, liegt dem Blatt zufolge am Nitroverdünner, den er überall verschüttet hatte.

Rente als Motiv – weitere Fälle

In einem noch viel schlimmeren Berliner Fall ging es ebenfalls um eine versteckte Leiche, um die Rente zu kassieren. Ein Berliner Trödelhändler war im April 2018 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er laut Urteil einen Rentner erschossen und zerstückelt jahrelang in einer Tiefkühltruhe verborgen hatte, um die Rente des alten Mannes von monatlich 2000 Euro zu kassieren. (bekö/jb/dpa)