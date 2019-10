Die frühere SPD-Politikerin Anke Fuchs ist in der Nacht zu Dienstag nach langer Krankheit in Wilhelmshaven gestorben. Das vermeldete am Dienstagvormittag die SPD-nahe Friedrich Ebert Stiftung auf ihrer Homepage.

Fuchs war unter anderem Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium sowie Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit im Kabinett von Helmut Schmidt. Zudem war sie Bundesgeschäftsführerin der SPD und Vizepräsidentin des Bundestags. (jkali)